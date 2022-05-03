Боррель раскрыл подробности шестого пакета санкций ЕС против России Боррель: шестой пакет санкций против РФ включает ограничения на импорт нефти

Жозеп Боррель / Фото european_parliament/flickr.com

Новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти, об этом сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».

Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации и меры по импорту нефти. Новый пакет будет представлен Совету ЕС для утверждения, — сказал он.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены после достижения согласия между Киевом и Москвой.

Издание The Hill ранее сообщило, что санкции США и их союзников против России привели к серьёзным экономическим трудностям в странах Запада. Журналисты издания также отмечают, что, несмотря на попытки обесценить рубль, российская валюта, наоборот, окрепла, в то время как японская иена обвалилась до 20-летнего минимума. От крупномасштабных рестрикций против России также страдают бедные страны, так как на них ложится основная тяжесть экономических последствий.