Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций Канцлер ФРГ Шольц: без достижения согласия России с Украиной мы не снимем санкции

Олаф Шольц / Фото Andreas Gora/Global Look Press

Антироссийские санкции могут быть отменены после достижения согласия между Киевом и Москвой, об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала CDF. Шольц добавил, что Германия продолжит поддерживать Украину в военной и финансовой сферах.

Без достижения согласия России с Украиной мы не снимем санкции. Президент РФ Владимир Путин должен договориться с Украиной. Но это не должен быть «навязанный мир», — сказал канцлер.

Издание The Hill ранее сообщило, что санкции США и их союзников против России привели к серьёзным экономическим трудностям в странах Запада. Журналисты издания также отмечают, что, несмотря на попытки обесценить рубль, российская валюта, наоборот, окрепла, в то время как японская йена обвалилась до 20-летнего минимума. От крупномасштабных рестрикций против России также страдают бедные страны, так как на них ложится основная тяжесть экономических последствий.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учётом «серьёзных негативных рисков всё может сложиться иначе». Она отметила, что если руководство ФРГ введёт эмбарго на российские энергоресурсы, то цены на товары и продукты могут вырасти ещё больше.