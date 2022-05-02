The Hill: санкции Запада против России не сработали

Санкции США и их союзников против России привели к серьёзным экономическим трудностям в странах Запада, об этом сообщает издание The Hill. Журналисты издания также отмечают, что не смотря на попытки обесценить рубль, российская валюта наоборот окрепла, в то время как японская валюта обвалилась до двадцатилетнего минимума. От крупномасштабных рестрикций против России также страдают бедные страны, так-как на них ложится основная тяжесть экономических последствий.

Высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет ситуацию, — пишет The Hill.

Издание The New York Times ранее сообщило, что в Великобритании наблюдается самый крупный за последние 30 лет рост потребительских цен. Отмечается, что доходы большинства британцев сокращаются темпами, которых не было с 50-х годов прошлого века. По этой причине жители Великобритании вынуждены экономить на топливе и еде.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учётом «серьёзных негативных рисков всё может сложиться иначе». Она отметила, что если руководство ФРГ введёт эмбарго на российские энергоресурсы, то цены на товары и продукты могут вырасти ещё больше.