ВСУ хотят блокировать Крым при помощи F-16: новости СВО на утро 6 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/Global Look Press

Военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Украина рассматривает возможность блокады Крыма. По его словам, главная цель — истощение боевой группировки и всего населения региона. Черник уточнил, что для реализации такого плана потребуется разрушение Крымского моста, но без авиации и дальнобойных ракет Украина не сможет успешно выполнить задачу. Полковник предложил использовать американские F-16 для достижения цели, особенно в большом количестве.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в разных частях Мелитополя вечером 5 марта произошли два взрыва. Он добавил, что в пригороде сработала система ПВО. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Золотом-5 на Луганщине двое мирных жителя стали жертвами мин. Первый инцидент произошел вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводились ремонтные работы. Мужчина 1967 года рождения получил тяжелейшие травмы, подорвавшись на двух минных устройствах. Его доставили в Стахановскую центральную городскую больницу, где поставили диагноз «травматическая ампутация обеих нижних конечностей». Ближе к вечеру того же дня на неустановленном объекте подорвался другой местный житель — мужчина 1987 года рождения. Он также находился на территории бывшей линии разграничения вблизи высоковольтных линий электропередачи, где производились ремонтные работы. От полученных травм он скончался.

Западные союзники Киева допускают вариант решения военного конфликта с разделением Украины на две части, предположил в своей публикации обозреватель издания National Review Ноа Ротман. Он подчеркнул, что Запад может принять решение и поставить президента Украины Владимира Зеленского перед фактом. По его мнению, победа России также укрепит партнерство Москвы с Пекином, проложив путь для размещения наступательных китайских вооружений в Европе.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США скоро забудут об Украине и ее проблемах после военного поражения. Он предсказал, что американцы повторят свои действия, совершенные после войны во Вьетнаме. Макгрегор считает, что Киев не сможет повлиять на ситуацию и американцы как воздушная и морская держава всегда смогут улететь или уплыть домой, если дела пойдут не в их пользу. Он также напомнил, что американцы имеют короткую память и могут быстро переключиться на другие новостные события, особенно учитывая их опыт в Ираке и Афганистане.

Фото: US Air force

Эвакуированные мирные жители Артемовска сообщают о прицельной стрельбе снайперов украинской армии. Один из таких случаев произошел 23 февраля. Молодого человека застрелили по пути в магазин. Пуля попала прямо в висок. Знакомый убитого назвал за это ВСУ фашистами. Он также добавил, что общение с украинскими военными было очень затруднительным, так как они могли в любой момент вытащить автомат и открыть огонь.

По информации The Wall Street Journal, за последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли под городом Артемовск несколько своих лучших армейских подразделений. Сообщается, что были разгромлены самые эффективные боеспособные части. Вместо них Киев перебросил в регион подразделения с разным уровнем подготовки и мотивации. Это привело к сложностям во взаимодействии между ними и стало одной из причин потери контроля над рядом населенных пунктов в пользу российских войск.