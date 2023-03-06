На Украине заявили о желании «истощить блокадой» население Крыма Полковник ВСУ Черник заявил о намерении Киева истощить Крым блокадой вместе с населением

Фото: МО Украины

Военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов» заявил, что Украина рассматривает возможность блокады Крыма. По его словам, главная цель — истощение боевой группировки и всего населения региона.

Он указал на то, что такое задание не является сверхсложным в военной логике и зависит только от времени. Черник уточнил, что для реализации такого плана потребуется разрушение Крымского моста, но без авиации и дальнобойных ракет Украина не сможет успешно выполнить задачу.

Полковник предложил использовать американские F-16 для достижения цели, особенно в большом количестве.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США. По данным ведомства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро вернуть себе Крым. По его словам, это может произойти не сразу после некоего переходного периода, срок которого американский лидер не назвал. При этом Байден подчеркнул, что США не станут указывать Украине, на чем заканчивать конфликт с Россией.