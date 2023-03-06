Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска Новый свидетель рассказал о прицельной стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Эвакуированные мирные жители Артемовска сообщают о прицельной стрельбе снайперов украинской армии. Как передают РИА Новости, один из таких случаев произошел 23 февраля этого года.

Парень пошел в магазин, я даже его знаю. Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый. Весь висок в крови — это что, нормально? Вышел бедолага купить, может, бутылку, или сигарет, там продавали, а его застрелили — это нормально? Это украинская армия такая? Это фашисты, — заявил один из эвакуированных из Артемовска местных жителей.

Он также добавил, что общение с украинскими военными было очень затруднительным, так как они могли в любой момент вытащить автомат и открыть огонь.

Ранее Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

После этого глава подразделения ВСУ Мадьяр заявил, что украинское командование дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что солдаты ВСУ пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.