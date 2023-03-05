Рогов: в Мелитополе произошли два взрыва

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в разных частях Мелитополя произошли два взрыва. Он добавил, что в пригороде сработала система ПВО. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Около 19:30 в разных частях города были слышны два взрыва. Предварительно, сработала система ПВО в пригороде, — написал Рогов.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в официальном Telegram-канале сообщило, что за прошедшие 24 часа украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности было выпущено 40 боеприпасов. Как указано в заявлении, на Донецком направлении противник провел шесть обстрелов из артиллерии калибра 155 мм и ударного беспилотного летательного аппарата, на Горловском направлении — девять обстрелов из артиллерии калибра 155 мм и 152 мм, а на Ясиноватском — один обстрел из артиллерии калибра 155 мм.

Утром 4 марта Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Белгородской области. По данным канала, дрон прилетел со стороны Украины и врезался в пустой резервуар емкостью три тысячи тонн, в результате там образовалась дыра размером 1 кв. м. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.