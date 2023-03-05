На Западе допустили разделение Украины на две части NR: Запад готовит сценарий завершения конфликта на Украине с разделением страны надвое

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Западные союзники Киева допускают вариант решения военного конфликта с разделением Украины на две части, предположил в своей публикации обозреватель издания National Review Ноа Ротман. Он подчеркнул, что Запад может принять решение и поставить президента Украины Владимира Зеленского перед фактом.

Запад продолжит терять свой энтузиазм по отношению к делу Украины, возможно, поставив правительство Зеленского перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет функционально раздвоена, причем с одобрения ее предполагаемых сторонников, — пишет Ротман.

По его мнению, победа России также укрепит партнерство Москвы с Пекином, проложив путь для размещения наступательных китайских вооружений в Европе. Это также напугало бы партнеров Америки в Тихом океане, им пришлось бы либо заключать мир с поднимающимся Китаем за счет своих отношений с США и их союзниками, либо готовиться к неизбежному конфликту в своих районах, подчеркивает Ротман.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Китай публично пообещал не поставлять военную технику России. Он уверен, что в Пекине осознают риски, связанные с обходом санкций.