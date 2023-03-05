В ЛНР двое мирных жителей подорвались на минах Мэр Первомайска Колягин: в городе Золотое-5 в ЛНР два мирных жителя подорвались на минах

Фото: Министерство обороны РФ

Глава администрации города Первомайск Сергей Колягин сообщил в своем Telegram-канале о трагических происшествиях в Золотом-5 на Луганщине. По его словам, два мирных жителя стали жертвами мин на бывшей линии разграничения.

Первый инцидент произошел вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводились ремонтные работы. Мужчина 1967 года рождения получил тяжелейшие травмы, подорвавшись на двух минных устройствах. Его доставили в Стахановскую центральную городскую больницу, где ему поставили диагноз «травматическая ампутация обеих нижних конечностей».

Ближе к вечеру того же дня на неустановленном объекте подорвался другой местный житель, мужчина 1987 года рождения. Он также находился на территории бывшей линии разграничения вблизи высоковольтных линий электропередачи, где производились ремонтные работы. От полученных травм он скончался.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил местным жителям, что некоторые населенные пункты перенасыщены взрывоопасными предметами. В заявлении говорилось о том, что военные Украины разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов ДНР. «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека, отметили в теробороне. В случае обнаружения взрывного устройства в Штабе попросили сообщать в МЧС Донецкой Народной Республики.