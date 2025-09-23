«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 06:30

В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии

Коротченко считает, что секретом КНДР являются средства доставки ядерного оружия

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о разработке новых видов «секретных вооружений», которые могут оказаться перспективными средствами доставки ядерных боезарядов, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости. Он увидел значительные успехи Северной Кореи в развитии ракетно-ядерных технологий.

Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования, — отметил эксперт.

Коротченко также указал на возможное создание КНДР аналога российского подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул важную роль северокорейских спецслужб в получении необходимых технологий из западных стран.

Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея в рамках наращивания оборонного потенциала получила секретное оружие и добивается непрерывного развития в деле укрепления обороны страны. Также он обратил внимание на строительство новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», и улучшение характеристик серийного северокорейского вооружения.

