В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о разработке новых видов «секретных вооружений», которые могут оказаться перспективными средствами доставки ядерных боезарядов, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости. Он увидел значительные успехи Северной Кореи в развитии ракетно-ядерных технологий.

Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования, — отметил эксперт.

Коротченко также указал на возможное создание КНДР аналога российского подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул важную роль северокорейских спецслужб в получении необходимых технологий из западных стран.

Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея в рамках наращивания оборонного потенциала получила секретное оружие и добивается непрерывного развития в деле укрепления обороны страны. Также он обратил внимание на строительство новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», и улучшение характеристик серийного северокорейского вооружения.