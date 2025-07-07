В ООН отреагировали на слова Трампа о пошлинах против стран БРИКС

В ООН отреагировали на слова Трампа о пошлинах против стран БРИКС Дюжаррик: в торговой войне Трампа не может быть победителей

В торговой войне нет победителей, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на намерения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в 10% на товары стран БРИКС. Он отметил, что такие конфликты не приносят выгоды ни одной стороне.

Наша базовая позиция ясна, победителей в торговой войне нет, — подчеркнул он.

До этого Трамп объявил о введении 10% пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Администрация США начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.

При этом министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп отправит некоторым торговым партнерам письма с предупреждением о том, что, если ситуация не изменится, Вашингтон вернет тарифный уровень пошлин, который был объявлен 2 апреля. По его словам, американский лидер назначил крайний срок — 1 августа.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин опровергла заявления Трампа об антиамериканской направленности БРИКС. Дипломат подчеркнула, что организация является открытой платформой для сотрудничества развивающихся стран и не направлена против третьих государств. Она также предупредила, что торговая война и протекционизм не принесут желаемых результатов.