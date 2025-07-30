Американская пловчиха Дугласс нашла плюсы в конкуренции с Чикуновой Американка Дугласс заявила, что она рада бороться с Чикуновой

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Соединенных Штатов Кейт Дугласс рассказала, что пловчиха Евгения Чикунова многому ее учит. По словам американки, которые приводит РИА Новости, подобная конкуренция заставляет выкладываться по максимуму на соревнованиях.

Да, я в предвкушении этой борьбы. Мне нравится соревноваться с такими сильными соперниками. Я многому у них учусь, они заставляют меня выкладываться по максимуму, это помогает мне становиться лучше, — сказала Дугласс.

Чикуновой и Дугласс предстоит посоревноваться на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они встретятся на 200-метровке брассом. Чикуновой по-прежнему принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.

Ранее Чикунова показала четвертое время в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,19 секунды и вышла в полуфинал. Первой финишировала представительница Ирландии Мона Макшерри (1 минута 05,99 секунды).