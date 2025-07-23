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23 июля 2025 в 21:02

В Британии раскрыли подробности ситуации с пошлинами США против ЕС

FT: США и Европа приблизились к договору о торговых пошлинах в размере 15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США и Евросоюз приблизились к подписанию договора, в рамках которого импорт из стран ЕС будет облагаться торговой пошлиной в размере 15%, передает британское издание Financial Times. По словам журналистов, инициатива напоминает соглашение, заключенное американскими властями с правительством Японии.

При этом Вашингтон должен прийти к договоренностям с европейскими лидерами об исключении из тарифов некоторых категорий товаров, говорится в сообщении. К примеру, пошлины не будут распространяться на самолеты, крепкие спиртные напитки и оборудование медицинского назначения.

Ранее в СМИ сообщили о планах Брюсселя обложить пошлинами в размере 30% американские товары на сумму около €100 млрд (9,2 трлн рублей). По словам журналистов, подобные меры будут предприняты в случае, если Евросоюзу и США не удастся прийти к соглашению о тарифах. Инициатива может заработать с 1 августа, если Белый дом введет пошлины против европейских стран.

Кроме того, политолог Юрий Светов отметил, что у ЕС не будет достаточного количества сил для оказания давления на США, если стороны не смогут прийти к тарифному компромиссу. Евросоюз столкнется с последствиями, отказавшись подчиниться воле Белого дома, считает он.

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США
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