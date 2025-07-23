Евросоюз может ввести пошлины в 30% на товары из США

Евросоюз может ввести пошлины в 30% на товары из США Bloomberg: Евросоюз может ввести пошлины в 30% на товары из США на €100 млрд

ЕС может ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму около €100 млрд (9,2 трлн рублей), если стороны не достигнут соглашения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, ответные пошлины вступят в силу в августе, если Вашингтон введет анонсированные американским лидером Дональдом Трампом тарифы в 30% на европейский экспорт.

Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что пошлины коснутся уже одобренного странами объединения списка американских товаров на €21 млрд (1,9 трлн рублей) и предложенного ранее дополнительного списка на сумму €72 млрд (6,6 трлн рублей). Источники агентства уточнили, что под действие пошлин подпадут бурбон, произведенные в США автомобили и самолеты Boeing.

Ранее Трамп заявил о введении США торговых пошлин в размере 30% на европейские товары с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов ввести контрмеры против США.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на дипломатов и чиновников Евросоюза, что Франция и Германия добиваются от ЕС введения ответных мер в отношении США, если в Вашингтоне не согласятся на компромисс по торговым пошлинам. По данным издания, Париж и Берлин хотят изменить метод ведения переговоров.