Франция и Германия приготовили «ответный удар» для США FT: Германия и Франция готовят жесткие ответные меры против США

Франция и Германия добиваются от ЕС введения ответных мер в отношении США, если в Вашингтоне не согласятся на компромисс по торговым пошлинам, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников Евросоюза. По данным издания, Париж и Берлин хотят изменить метод ведения переговоров.

Нам нужно изменить наш метод ведения переговоров. Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар и выложить на стол любой вариант, который изменит баланс переговоров, — сказал французский министр промышленности Марк Ферраччи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в социальной сети заявил о введении США торговых пошлин в размере 30% на европейские товары с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов ввести контрмеры против США, если они решат принять пошлины против объединения. По ее словам, которые приводятся на сайте ЕК, американские тарифы нарушат важнейшие трансатлантические цепочки поставок и нанесут ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики.