«Это смешно»: политолог высказался о желании ЕС надавить на США

Евросоюзу не хватит сил для давления на США, если не удастся достичь компромисса по торговым пошлинам, заявил NEWS.ru журналист, политолог Юрий Светов. По его словам, если европейские страны, в частности Франция и Германия, не будут подчиняться воле американской администрации, то столкнутся с последствиями.

Это все звучит смешно. Это сказки, что Европа будет влиять на США, что введут пошлины. Введут — и молниеносно отменят. У них разные возможности, разные силы. У американцев больше рычагов, больше возможностей. Европа отстала от Соединенных Штатов в технологических моментах. То оружие, о котором они говорят, — ракеты, беспилотники — оно невозможно без американских технологий. Это только попытка надувания щек. Они марионетки и будут поступать так, как надо американцам. Не будут так поступать — получат по мозгам, — сказал Светов.

Ранее стало известно, что Франция и Германия добиваются от ЕС введения ответных мер в отношении США, если в Вашингтоне не согласятся на компромисс по торговым пошлинам. Париж и Берлин хотят изменить метод ведения переговоров.