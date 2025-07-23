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23 июля 2025 в 16:18

«Это смешно»: политолог высказался о желании ЕС надавить на США

Политолог Светов: Европе не хватит возможностей для давления на США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюзу не хватит сил для давления на США, если не удастся достичь компромисса по торговым пошлинам, заявил NEWS.ru журналист, политолог Юрий Светов. По его словам, если европейские страны, в частности Франция и Германия, не будут подчиняться воле американской администрации, то столкнутся с последствиями.

Это все звучит смешно. Это сказки, что Европа будет влиять на США, что введут пошлины. Введут — и молниеносно отменят. У них разные возможности, разные силы. У американцев больше рычагов, больше возможностей. Европа отстала от Соединенных Штатов в технологических моментах. То оружие, о котором они говорят, — ракеты, беспилотники — оно невозможно без американских технологий. Это только попытка надувания щек. Они марионетки и будут поступать так, как надо американцам. Не будут так поступать — получат по мозгам, — сказал Светов.

Ранее стало известно, что Франция и Германия добиваются от ЕС введения ответных мер в отношении США, если в Вашингтоне не согласятся на компромисс по торговым пошлинам. Париж и Берлин хотят изменить метод ведения переговоров.

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