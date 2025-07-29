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29 июля 2025 в 09:31

Украинский политик объяснил новый ультиматум Трампа

Соскин: Трамп изменил сроки ультиматума, так как не верит в победу Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: HuGlobal Look Press Yousong/XinHua/

Американский лидер Дональд Трамп сократил сроки достижения урегулирования конфликта между Россией и Украиной, поскольку не верит в победу Киева, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, в Вашингтоне четко понимают, что украинский президент Владимир Зеленский «добегался» и «задыхается».

Для Зеленского все плохо, ведь Трампу уже надоел этот конфликт, – сказал Соскин.

Ранее глава Белого дома угрожал ввести санкции против России и ее торговых партнеров в случае недостижения договоренности с Украиной. Трамп обещал применить пошлины в размере 100%, если Москва не выполнит его требование. Тогда он давал на реализацию ультиматума 50 дней.

Позже Трамп заявил, что Россия должна заключить мир с Украиной за 10–12 дней. По словам американского лидера, больше «нет никаких причин ждать». Президент США подчеркнул, что хотел «быть щедрым», но не видит прогресса в урегулировании.

Депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что Трамп уменьшил срок достижения перемирия между Россией и Украиной, чтобы быстрее отказаться от помощи Киеву. По его словам, на линии боевого соприкосновения сложилась критическая ситуация.

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Украина
Владимир Зеленский
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