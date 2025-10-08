Суд оставил приехавших из Германии двойняшек с матерью в России Тверской суд Москвы оставил Ханну и Луку из Германии с матерью в России

Тверской суд Москвы оставил шестилетних двойняшек из Германии Луку и Ханну с матерью Натальей в России, передает RT. Родительница рассказала, что они чувствуют себя комфортно и у них прошел период адаптации.

Дети очень рады и счастливы, они пошли в первый класс и завели здесь друзей, а также новое хобби — танцы, — рассказала их мать.

По словам Натальи, она надеется, что отец нормально отнесется к судебному решению и поймет, что детям лучше в России. Она добавила, что рассчитывает на общение между ним и двойняшками.

Ранее Ханна и Лука, родившиеся в Германии, после каникул у бабушки в России отказались возвращаться домой. По словам матери, дети подвергались травле в немецкой школе из-за своих русских корней и теперь не хотят покидать страну, где чувствуют себя в безопасности. Женщина тогда рассказала, что отец малышей подал иск в Тверской суд Москвы, требуя вернуть их в Германию.

До этого девочку из Воронежа тайно вывезли в Грецию и спрятали от родителей. Ребенка похитила родная бабушка по линии отца и уже за границей оформила опеку.