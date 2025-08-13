Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 16:20

Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться

Выросшие в ФРГ дети отказались возвращаться после каникул у бабушки в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестилетние двойняшки Ханна и Лука, родившиеся в Германии, отказались возвращаться домой после каникул в России у бабушки, сообщила RT их мать Наталья Гунина. По словам собеседницы телеканала, ее дети систематически подвергались травле в немецкой школе из-за их русских корней. С отцом двойняшек женщина развелась.

В третьем и четвертом классах учились девочки с Украины, и, когда они узнали, что моя дочь разговаривает по-русски, начались проблемы: плевали в лицо, обзывали, били по голове и толкали с лестницы <…> Я добивалась, чтобы директор школы решил проблему, но все осталось так же, — поделилась Наталья.

Женщина добавила, что ее сын Лука тоже подвергался травле. Мальчики объявили бойкот однокласснику из-за его слов о любви к России.

Еще больше Наталью шокировала система немецкого дошкольного образования, где воспитатели рассказывали четырехлетним малышам об ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Дети с легкостью адаптировались к России — они с удовольствием ходят в детский сад, осваивают родной язык и с нетерпением ждут начала учебы в школе. Однако, по словам матери, их счастливое будущее под угрозой — отец подал иск в Тверской суд Москвы, требуя возвращения детей в Германию. Наталья сейчас активно ищет квалифицированных адвокатов для их защиты.

Ранее научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил NEWS.ru, что травля русскоязычных детей в Прибалтике — тщательно спланированная акция при участии латвийских и британских спецслужб с целью спровоцировать РФ на ответные действия. Речь идет о появлении в прибалтийских соцсетях групп и каналов, где публикуют оскорбительные и унизительные подписи под фотографиями реальных подростков.

ФРГ
дети
каникулы
семьи
Россия
травля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.