Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться Выросшие в ФРГ дети отказались возвращаться после каникул у бабушки в России

Шестилетние двойняшки Ханна и Лука, родившиеся в Германии, отказались возвращаться домой после каникул в России у бабушки, сообщила RT их мать Наталья Гунина. По словам собеседницы телеканала, ее дети систематически подвергались травле в немецкой школе из-за их русских корней. С отцом двойняшек женщина развелась.

В третьем и четвертом классах учились девочки с Украины, и, когда они узнали, что моя дочь разговаривает по-русски, начались проблемы: плевали в лицо, обзывали, били по голове и толкали с лестницы <…> Я добивалась, чтобы директор школы решил проблему, но все осталось так же, — поделилась Наталья.

Женщина добавила, что ее сын Лука тоже подвергался травле. Мальчики объявили бойкот однокласснику из-за его слов о любви к России.

Еще больше Наталью шокировала система немецкого дошкольного образования, где воспитатели рассказывали четырехлетним малышам об ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Дети с легкостью адаптировались к России — они с удовольствием ходят в детский сад, осваивают родной язык и с нетерпением ждут начала учебы в школе. Однако, по словам матери, их счастливое будущее под угрозой — отец подал иск в Тверской суд Москвы, требуя возвращения детей в Германию. Наталья сейчас активно ищет квалифицированных адвокатов для их защиты.

Ранее научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил NEWS.ru, что травля русскоязычных детей в Прибалтике — тщательно спланированная акция при участии латвийских и британских спецслужб с целью спровоцировать РФ на ответные действия. Речь идет о появлении в прибалтийских соцсетях групп и каналов, где публикуют оскорбительные и унизительные подписи под фотографиями реальных подростков.