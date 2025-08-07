Травля русскоязычных детей в Прибалтике — тщательно спланированная акция при участии латвийских и британских спецслужб с целью спровоцировать РФ на ответные действия, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. Речь идет о появлении в прибалтийских соцсетях групп и каналов, где публикуют оскорбительные и унизительные подписи под фотографиями реальных подростков.

Прибалтийские государства — марионеточные, и их спецслужбы напрямую подчиняются MI-6. Их задача — спровоцировать Россию на ответные шаги, которые, будь они даже адекватными, дипломатическими и политическими, будут восприняты коллективным Западом как агрессия, — считает собеседник.

По его словам, ни в коем случае нельзя принимать этот буллинг за частную инициативу. Травля направлена не просто на подавление русского языка, но и против всего русского этноса, уверен Панкратов.

Все признаки, масштабность происходящего говорят о том, что это спланированная акция, в которой непосредственно участвуют спецслужбы Латвии и Великобритании, — добавил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов перечислил страны, которые Запад может использовать в войне против России. По его словам, Литва, Латвия, Эстония и Румыния могут стать для НАТО новыми прокси-государствами по аналогии с Украиной.