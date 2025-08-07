Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:12

Британские спецслужбы уличили в травле русских детей в Прибалтике

Политолог Панкратов: спецслужбы Британии пытаются спровоцировать Россию

Травля русскоязычных детей в Прибалтике — тщательно спланированная акция при участии латвийских и британских спецслужб с целью спровоцировать РФ на ответные действия, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. Речь идет о появлении в прибалтийских соцсетях групп и каналов, где публикуют оскорбительные и унизительные подписи под фотографиями реальных подростков.

Прибалтийские государства — марионеточные, и их спецслужбы напрямую подчиняются MI-6. Их задача — спровоцировать Россию на ответные шаги, которые, будь они даже адекватными, дипломатическими и политическими, будут восприняты коллективным Западом как агрессия, — считает собеседник.

По его словам, ни в коем случае нельзя принимать этот буллинг за частную инициативу. Травля направлена не просто на подавление русского языка, но и против всего русского этноса, уверен Панкратов.

Все признаки, масштабность происходящего говорят о том, что это спланированная акция, в которой непосредственно участвуют спецслужбы Латвии и Великобритании, — добавил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов перечислил страны, которые Запад может использовать в войне против России. По его словам, Литва, Латвия, Эстония и Румыния могут стать для НАТО новыми прокси-государствами по аналогии с Украиной.

Литва
Латвия
Эстония
Россия
буллинг
Павел Воробьев
П. Воробьев
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Появились подробности о подписании мира между Арменией и Азербайджаном
Раскрыто имя возможного кандидата на пост главы ФРС
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.