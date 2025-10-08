Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии Нобелевскую премию по химии получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги

Нобелевскую премию по химии получат японец Сусуму Китагава, американец Омар Яги и австралиец Ричард Робсон, сообщил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук. Им присудили награду за разработку «металлоорганических каркасов».

Нобелевская премия по химии за 2025 год была присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги «за разработку металлоорганических каркасных структур», — говорится в сообщении.

Ранее Нобелевскую премию по физике присудили французу Мишелю Деворе, британцу Джону Кларку и американцу Джону Мартинису. Их наградили за открытие в области квантовой механики.

До этого стало известно, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получили трое ученых — Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Отмечается, что они сделали «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

В свою очередь обозреватель издания Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении конфликта в Газе может повлиять на получение его американским коллегой Дональдом Трампом Нобелевской премии мира. По его мнению, сохраняются «значительные надежды» на перемирие в палестинском анклаве.