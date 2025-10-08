Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:59

Россиянам рассказали, сколько десертов можно есть в день

Врач Вялов: в день можно съедать два десерта без ущерба для здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление двух десертов в день не нанесет вреда здоровью, если их есть на завтрак и обед, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что такое количество сладкого соответствует рекомендуемой суточной норме быстрых углеводов, которая составляет от 30 до 50 граммов.

Съедая два десерта, мы не перебираем по сахару, — прокомментировал специалист.

Вялов также подчеркнул, что десерты для человека — это не только еда, но и источник приятных эмоций. Именно поэтому, по словам эксперта, после их употребления у человека не возникает желания съесть что-то лишнее.

Ранее нутрициолог Николай Миллер рассказал, что снижение потребления сахара и соли в рационе может помочь в похудении. Восстановление чувствительности рецепторов, по его словам, приводит к более точному восприятию сигналов о насыщении. Это, в свою очередь, сокращает объем съедаемой пищи и способствует контролю веса.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова назвала резкое ограничение калорий и отсутствие внимания к качеству рациона основными ошибками при похудении. Резкое ограничение рациона и голодание также считаются неправильными подходами.

