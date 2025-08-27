День знаний — 2025
27 августа 2025 в 10:35

«Иголки сломаются»: в Госдуме ответили на угрозы канцлера ФРГ

Депутат Госдумы Белик: ультиматумы не изменят российскую повестку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сможет запугать Россию санкциями и «ежовыми рукавицами», заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, никакие угрозы и ультиматумы не изменят российскую повестку.

Как бы не хотелось Мерцу ввести санкции, нас этим не напугаешь. Думаю, и сам Мерц уже сбился со счета этих санкций. Пусть канцлер Мерц лучше приготовит ежовые рукавицы для Зеленского, нас ими пугать не надо, иголки сломаются, — сказал Белик.

Парламентарий отметил, что России нужны результаты, а Европе — встреча ради встречи. По его словам, саммит возможен, если есть, о чем говорить и это закрепят в соглашениях. Но повестку России, добавил Белик, не изменят «никакие угрозы санкций и ультиматумы», если ей «предлагают очередную говорильню».

Он отметил, что перед встречей президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать реалии на линии боевого соприкосновения, где ВС России наступают. Кроме того, Киеву нужно публично отказаться от курса на вступление в НАТО, заключил депутат.

Ранее Белик заявил NEWS.ru, что Зеленский будет выступать за продолжение конфликта с Россией, так как в противном случае страну ждут выборы. По его словам, политик не сможет отступить от курса, который выбрали для него глобалисты, потому что в Киеве достаточно людей, «готовых с ним поквитаться».

