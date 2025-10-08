Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:55

В МИД РФ пришли к неутешительным выводам о последствиях саммита на Аляске

Рябков: заданный на Аляске импульс к мирному урегулированию оказался исчерпан

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импульс к мирному урегулированию конфликта на Украине, заданный во время российско-американского саммита на Аляске, оказался исчерпан, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, этому способствовали усилия европейских политиков.

К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан. <…> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, — отметил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk изменит ситуацию, но не повлияет на СВО. Он отметил, что применение возможно только с участием американского персонала. По словам Рябкова, Россия призывает США к взвешенному подходу к поставкам.

Также замглавы МИД заявил, что РФ активно поднимает вопрос о восстановлении прямого авиасообщения с США. По его словам, российская сторона передала американской определенные предложения.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
мирное урегулирование
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лопес появилась на публике с полуобнаженной грудью после встречи с Аффлеком
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.