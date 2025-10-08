В МИД РФ пришли к неутешительным выводам о последствиях саммита на Аляске

В МИД РФ пришли к неутешительным выводам о последствиях саммита на Аляске Рябков: заданный на Аляске импульс к мирному урегулированию оказался исчерпан

Импульс к мирному урегулированию конфликта на Украине, заданный во время российско-американского саммита на Аляске, оказался исчерпан, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, этому способствовали усилия европейских политиков.

К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан. <…> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, — отметил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk изменит ситуацию, но не повлияет на СВО. Он отметил, что применение возможно только с участием американского персонала. По словам Рябкова, Россия призывает США к взвешенному подходу к поставкам.

Также замглавы МИД заявил, что РФ активно поднимает вопрос о восстановлении прямого авиасообщения с США. По его словам, российская сторона передала американской определенные предложения.