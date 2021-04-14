Страны Запада призвали Россию к деэскалации на Украине

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К деэскалации напряжённости на Украине призвали Россию США, Великобритания, Германия, Франция и Италия. Об этом по итогам встречи в Брюсселе между госсекретарём Энтони Блинкеном и главами МИД этих стран сообщил Госдепартамент США.

В сообщении говорится, что участники встречи подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и «с похвалой отозвались о сдержанности Украины перед лицом российских провокаций, включая наращивание военной мощи, провокационную риторику и растущие атаки на линии соприкосновения».

Они подчеркнули, что России нужно немедленно обеспечить деэскалацию напряжённости с Украиной, — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность относительно передвижения российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена об обеспокоенности количеством войск на российско-украинской границе. По словам представителя Кремля, чем больше произносятся слова о российском «агрессивном поведении», тем больше они девальвируются.