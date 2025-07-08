Власти польского города готовят жалобу на Германию в ЕК Власти польского Згожелеца подадут жалобу в ЕК на Германию из-за погранконтроля

Власти приграничного города Згожелец в Польше готовятся подать жалобу в Европейскую комиссию на Германию, передает агентство PAP со ссылкой на местного градоначальника Рафала Гронича. По его словам, причиной стали неудобства, вызванные введением германскими властями погранконтроля на этом участке границы с осени 2023 года.

Мэр Згожелеца отметил, что власти намерены потребовать от еврочиновников принять решение по поводу соответствия мер Берлина праву ЕС. По словам Гронича, погранконтроль серьезно усложнил жизнь горожанам.

В течение недели движение на городских дорогах очень затруднено, а после длинных выходных город полностью парализован. Водители, которым приходится стоять в пробке на трассе по три часа, выбирают пограничный переход в Згожельце. Пробки бывают даже на жилых улицах с односторонним движением, — рассказал градоначальник.

Ранее EurAsia Daily со ссылкой на националиста Роберта Боккевича сообщало, что офицеры из Германии попытались задержать польских участников «Движения по защите границы» при помощи фразы «Стой, поляк!» Инцидент произошел на границе рядом с городом Кшевина Згожелецка.

До этого польская армия начала специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в ней задействованы пять тысяч солдат, которые оказывают поддержку полиции и пограничной страже.