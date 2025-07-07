Польша начала спецоперацию на границе с Германией

Польша начала спецоперацию на границе с Германией В Польше стартовала операция по борьбе с нелегальной миграцией

Польская армия начала специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. По его словам, в ней задействованы пять тысяч солдат, которые оказывают поддержку полиции и пограничной страже.

Пять тысяч солдат готовы действовать. Мы усиливаем безопасность — мы решительно реагируем на миграционные угрозы, — написал Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что операция охватывает не только немецкое, но и литовское направление. По его данным, ситуация под контролем, а усиление мер не вызвало перебоев на границе.

Кроме того, о начале миграционного контроля заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк. Он сообщил, что в ночь накануне был задержан первый нарушитель — эстонский водитель, перевозивший граждан Афганистана. Семоняк также уточнил, что проверка границы с Литвой проходит без сбоев.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о временном восстановлении пограничного контроля на границах с Германией и Литвой. Он объяснил это необходимостью реагировать на возможные нарушения Шенгенского соглашения.