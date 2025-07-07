Немецкие военные одной фразой попытались задержать поляков на границе

Офицеры из Германии попытались задержать польских участников «Движения по защите границы» при помощи фразы «Стой, поляк!», сообщает EurAsia Daily со ссылкой на националиста Роберта Боккевича. Инцидент произошел на границе рядом с городом Кшевина Згожелецка.

Польский радикал заявил, что немецкие военные якобы вели себя агрессивно и провокационно. По его словам, местные офицеры использовали яркий свет, чтобы ослепить его сограждан. Отмечается, что полиция ФРГ не подтвердила данную информацию.

Ранее польская армия начала специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в ней задействованы пять тысяч солдат, которые оказывают поддержку полиции и пограничной страже.

Также Польша временно ввела погранконтроль на границах с Литвой и ФРГ, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Соответствующее распоряжение подготовило МВД, оно вступило в силу 7 июля. Премьер пообещал «симметрично отреагировать», если Германия в очередной раз в нарушение Шенгенского соглашения продлит погранконтроль на границах.