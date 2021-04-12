Песков оценил заявления госсекретаря США о «российской агрессии»

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Чем чаще слова о российском «агрессивном поведении» произносятся, тем больше они девальвируются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее представитель Вашингтона говорил, что в Штатах озабочены ситуацией с количеством войск на российско-украинской границе. Также он подчеркнул, что Москву ожидают «последствия» в случае продолжения «агрессивных действий».

Песков в ответ на это подчеркнул, что сейчас происходит определённая девальвация подобных высказываний.

Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В настоящий момент на территории Донбасса формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Украины отправили в РФ требования отвести войска от границы двух государств, прекратить распространение дезинформации и воинственной риторики. Однако Москва от переговоров по заявленным вопросам отказалась. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили представители Министерства иностранных дел Украины.