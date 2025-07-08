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08 июля 2025 в 12:35

Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ под Сумами

ВКС России уничтожили бомбами ФАБ-500 склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

ФАБ-500 ФАБ-500 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы уничтожили авиабомбами ФАБ-500 замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка Сумской области, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что склад относился к 80-й ОДШБр ВСУ.

Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по полевому складу боеприпасов украинских националистов, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по складу, где хранились боеприпасы, ранее закупленные у Сербии для Вооруженных сил Украины. Они уточнили, что снаряды прибыли из Болгарии и Албании. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого издание The New York Times сообщило, что бойцы ВС РФ стали ближе к Сумам на 19 километров. По данным издания, российские войска планируют наступление на этот важнейший населенный пункт. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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