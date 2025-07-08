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08 июля 2025 в 14:11

Политолог объяснил причину вечных споров Евросоюза о деньгах для Украины

Политолог Блохин: в Евросоюзе каждый хочет снять с себя бремя поддержки Украины

Фото: europarl.europa.eu

Каждая страна Евросоюза стремится переложить финансовое бремя поддержки Украины на других, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, члены ЕС неохотно выделяют средства, хотя необходимые ресурсы у Запада есть. Он отметил, что даже один из самых богатых людей мира — предприниматель Илон Маск — мог бы в одиночку покрыть дефицит бюджета Украины.

Множество ресурсов и институтов ЕС вовлечены в процесс помощи Украине. Каждый из игроков не хочет раскошеливаться, потому что кому-то придется тратить деньги. Но поверьте, деньги есть. Например, возьмите Маска. Его состояние — $400 млрд или даже больше, а дефицит бюджета Украины — всего $19 млрд. При желании Маск мог бы сам лично держать Украину на плаву. И он не единственный миллиардер. Поэтому эти $19 млрд — не такая уж значимая сумма для Запада. Она беспроблемная, — пояснил Блохин.

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что экономика Украины рухнет в течение двух-трех месяцев, если ЕС и США перестанут оказывать помощь. По его словам, это приведет к финансовому дефолту и началу хаоса, напоминающего ситуацию 1990-х годов.

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