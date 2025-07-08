В России оценили итоги разговора Трампа и Путина «Царьград»: разговор Трампа с Путиным прошел не по сценарию Вашингтона

Переговоры президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным прошли не по американскому сценарию, сообщает «Царьград». По данным канала, это оказалось полной неожиданностью для Вашингтона.

Издание отмечает, что Трамп рассчитывал на другой результат. Итог переговоров поставил его в затруднительное положение. США недооценили решимость Путина, говорится в материале. Беседа двух лидеров длилась около часа, и Вашингтон был удивлен неприступно твердой позицией Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии, недавний конфликт между Ираном и Израилем и энергетическое взаимодействие.

Российский лидер и его американский коллега созвонились в четверг, 3 июля. Трамп в ходе беседы в очередной раз поставил вопрос о скорейшем завершении украинского конфликта.

Американская журналистка и академик Джилл Догерти заявила, что Путин сумел удивить американского коллегу напористым и расчетливым стилем общения. По ее мнению, российский лидер всегда знает, что делает. Путин — опытный политик, который легко переиграл главу Белого дома, считает Догерти.