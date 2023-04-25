США готовят к провалу контрнаступления ВСУ: новости СВО на вечер 25 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине на 25 апреля. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки были уничтожены до 645 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица «Акация», а также американская артиллерийская система M777. Штурмовые отряды продолжали бои в западной части Артемовска при поддержке артиллерии группировки «Южная» и авиации, за сутки совершившей девять вылетов в районе города.

Российские войска нанесли удар по радиолокационной станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Селидово в ДНР. В Харьковской области в районе населенного пункта Терновая ликвидирован склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили 15 украинских беспилотников.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил подробности о четырех беспилотниках, упавших в Подмосковье в последние дни. Первый БПЛА самолетного типа со взрывчаткой украинского производства обнаружили в Богородском городском округе 23 апреля, о чем стало известно на следующий день, когда в нескольких километрах от места падения беспилотника нашли квадрокоптер с камерой. Также 24 апреля в других районах Подмосковья были найдены еще два таких же небольших дрона с камерами. Предполагается, что коптеры могли использовать для корректировки полета беспилотника со взрывчаткой, который нашли первым. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что упавшие в Подмосковье дроны могли быть запущены с территории России украинскими террористическими группировками. Литовкин отметил, что обычно беспилотники с боеприпасом способны преодолевать расстояние не более 150 километров.

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS UJ airborne 22

Утром в Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Ленинский в Шебекинском округе, в результате были повреждены два домовладения и линия электропередачи, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Позже днем губернатор рассказал об обстреле села Черемошное Белгородского района, где снарядами задело линии электропередачи, в результате Черемошное и еще четыре населенных пункта были обесточены. При обеих украинских атаках среди жителей приграничного региона никто не пострадал.

Американская газета New York Times написала, что долгожданное контрнаступление ВСУ на этот раз планируется начать в мае. Журналисты NYT изучили очередную порцию слитых документов Пентагона, из которых узнали, что для наступления сформировали 12 бригад примерно по четыре тысячи солдат каждая, из них девять бригад тренируют США и их союзники по НАТО, завершат подготовку к концу апреля.

Руководитель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо высказал мнение, что история вокруг пресловутого украинского контрнаступления в западных СМИ раскручивается с целью подготовки к вероятному провалу ВСУ и поражению Запада в целом. Политолог считает, что сейчас США готовятся к новой кампании по дезинформации, чтобы максимально смягчить последствия грядущих неудач на Украине.

Пресс-секретарь представителя Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани призвала власти России и Украины расследовать и публично осудить публикации неких аудиозаписей с призывами к убийствам военнопленных. При этом в ООН признались, что у всемирной организации пока нет подтверждений подлинности этих записей.