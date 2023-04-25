Средства ПВО РФ за сутки сбили 15 украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Дроны были ликвидированы в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Неждановка Харьковской области, Куземовка, Тополи, Лисичанск Луганской НароднойРеспублики, Васильевка, Кирилловка, Торское Донецкой Народной Республики, Новоукраинское, Басань, Любимовка Запорожской области и Князе-Григорьевка Херсонской области, — говорится в сообщении.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены около 625 украинских солдат. Также ликвидированы три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна артиллерийская система М777 производства США.

Ранее председатель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Киев приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Он отметил, что информация о начале этого сражения находится под грифом «Совершенно секретно».