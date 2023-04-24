В Минобороны Украины заявили о грядущей знаковой битве Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: грядет знаковая битва в истории страны

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Киев приближается к знаковой битве в своей новейшей истории, заявил председатель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина». При этом он отметил, что информация о начале этого сражения находится под грифом «Совершенно секретно».

Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины, — сказал глава киевской разведки.

Буданов также добавил, что киевское руководство хотело бы ускорить поставки оружия и увеличить объемы западной помощи. У украинской армии ещё есть время, чтобы "выйти на границы 1991 года" до конца текущего года, подчеркнул он.

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что Украине доступны три варианта действий в рамках возможного весеннего контрнаступления. Первым из них является масштабная атака, в которой будут задействованы «все силы и ресурсы». ВСУ также может разделить свои силы для одновременного наступления на юге и востоке. Третий вариант, по мнению Райана, подразумевает проведение ряда менее масштабных атак, не скоординированных между собой.

Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что украинские войска не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать для сохранения поддержки Запада. По оценке журналистов, у Украины нет выбора, поскольку если ВСУ не вырвутся из тупика, то киевским властям придется столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам.