ООН потребовала от Москвы и Киева осудить призывы к убийству пленных Пресс-секретарь ООН по правам человека потребовала от Москвы и Киева осудить призывы к убийству пленных

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Разведчики ЧВК «Вагнер» производят разведку местности на линии боевого соприкосновения

Украина и Россия должны расследовать и публично осудить аудиозаписи, призывающие к убийству военнопленных, заявила в ходе брифинга в Женеве пресс-секретарь представителя Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани. По ее словам, которые приводятся на сайте Управления ООН по правам человека, призывы к немедленной казни лиц, вышедших из строя, включая военнопленных, как и заявления о том, что «пощады не будет», приравниваются к военному преступлению.

Мы настоятельно призываем как российские, так и украинские власти провести расследование и быстро и публично осудить аудиозаписи, появившиеся в выходные, на которых люди с очевидными связями по обе стороны конфликта на Украине, судя по всему, отдают приказ о суммарной казни военнопленных или заявляют, что на поле боя не должно быть выживших, — заявила она.

Между тем в ООН сообщили, что организации пока не удалось подтвердить подлинность соответствующих аудиосообщений.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что «украинские негодяи» нарушили закон международного гуманизма, который заключается в лечении военнопленных и заботе о них, после того, как расстреляли пленного бойца ЧВК «Вагнер». По его словам, попавшие в плен к бойцам «Вагнера» украинцы получали медпомощь, после чего были отпущены.