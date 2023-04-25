Политолог рассказал, почему Запад заранее предрекает провал наступления ВСУ Политолог Мезюхо: Запад хочет через СМИ преуменьшить последствия провала наступления ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

В западных массмедиа идет моральная подготовка общества к провалу обещанного контрнаступления ВСУ и, соответственно, к поражению Запада на Украине, считает председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Таким образом в беседе с «360» он прокомментировал публикацию в The New York Times статьи о том, что поражение ВСУ сделает невозможным повторное наращивание потенциала украинской армии.

США ожидают, что Вооруженные силы Украины потерпят поражение в ходе попытки наступления. В этом смысле американцы готовятся к новой волне дезинформации и работе с общественностью, чтобы максимально смягчить последствия будущей неудачи американцев, — высказал мнение эксперт.

Политолог пояснил, что поражение Украины на поле боя будет неизбежно воспринято как второй внешнеполитический проигрыш США после Афганистана. Поэтому через вбросы в СМИ сейчас идет постепенная подготовка почвы для оправданий, почему не получилось на Украине.

При этом, по мнению Мезюхо, США по-прежнему заинтересованы в том, чтобы Владимир Зеленский пошел на очередную мясорубку, потому что если вдруг Украина нанесет серьезный ущерб российской армии, Вашингтон тут же начнет продвигать идею переговоров на невыгодных для России условиях.

Вашингтон в любом случае будет продвигать идеи переговорного процесса — и в случае поражения Украины, и в случае, если наступление принесет хоть какой-то, хоть небольшой результат для режима Зеленского, — считает политолог.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона о подготовке Киевом 12 бригад численностью около четырех тысяч солдат каждая для контрнаступления, которое планируется начать в мае.