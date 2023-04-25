NYT: Киев планирует начать наступление в мае

Фото: Министерства обороны Украины

Киев готовит 12 бригад для контрнаступления, которое планирует начать в мае, сообщает газета The New York Times со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона. Согласно этим данным, бригады, численностью около четырех тысяч солдат каждая, будут готовы к концу апреля.

Издание уточняет, что подготовкой девяти бригад занимается НАТО, однако Украина мало делится с США деталями своего оперативного плана. При этом NYT пишет, что операция, скорее всего, развернется на южном направлении, в том числе у Азовского моря. Между тем американские чиновники не верят в положительный исход наступления, так как ситуация в Артемовске истощила запасы ВСУ, и наиболее вероятным исходом остается «тупиковая ситуация».

Ранее NYT сообщила, что украинское наступление невозможно, так как Вооруженные силы Украины не могут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных радистов. Украинские военные рассказали журналистам, что невозможно в этих условиях координировать любые операции выше уровня одного взвода.

Украинские СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский отобрал кандидатов на роль кураторов контрнаступления, назначив 10 человек ответственными за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ.