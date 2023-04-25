Приграничный регион России обстреляли второй раз за день Гладков сообщил об обстреле села Черемошное в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли село Черемошное Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Это вторая атака за сутки — ранее под огнем оказался поселок Ленинский в Шебекинском городском округе. В обоих случаях никто не пострадал.

ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередачи, — сообщил Гладков.

По словам главы региона, в результате атаки без света остались пять населенных пунктов — Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек. Гладков отметил, что аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела после того, как позволит оперативная обстановка.

Утром Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский в Шебекинском городском округе. Он добавил, что в результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Кроме того, в поселке была повреждена линия электропередачи.

Ранее, по официальным данным, Белгородскую область обстреляли дважды за сутки. Сначала ВСУ нанесли удар по хутору Мухину Шебекинского городского округа, затем — по селу Ясные Зори.