Приграничный регион России обстреляли со стороны Украины Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский в Шебекинском округе

Фото: t.me/vvgladkov

Поселок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области обстреляли Вооруженные силы Украины, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он добавил, что в результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Кроме того, в поселке повреждена линия электропередачи.

На месте случившегося работают оперативные и оперативные службы. Они занимаются ликвидацией последствий.

Ранее, по официальным данным, Белгородскую область обстреляли дважды за сутки. Сначала ВСУ нанесли удар по хутору Мухин Шебекинского городского округа, затем — по селу Ясные Зори.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщал, что за 24 апреля в Белгородской области заметили четыре беспилотника. По данным канала, почти все БПЛА были оснащены боеприпасами. Минобороны информацию не комментировало.