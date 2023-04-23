ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли два села в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Удары были нанесены по Грайворонскому и Шебекинскому городским округам. В результате обстрела никто не пострадал.

Сегодня утром несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет, — написал Гладков.

В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино в результате обстрела разрушен дом и хозяйственные постройки, в Шебекинском один из снарядов повредил забор частного домовладения. Оперативные и аварийные службы проводят подомовой обход.

Ранее украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

18 апреля глава региона сообщил, что в Белгороде во дворе частного дома взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще два получили ранения. Губернатор заявил, что жильцы дома вели асоциальный образ жизни.