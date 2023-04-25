Военный эксперт предположил, откуда долетели дроны до Подмосковья Военный эксперт Литовкин: упавшие в Подмосковье дроны могли запустить с территории России

Фото: vvgladkov/t.me

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru предположил, что обнаруженные в Подмосковье дроны могли запустить с территории России. По его мнению, к этому могут быть причастны украинские террористические группировки. Литовкин указал, что обычно беспилотники с боеприпасом способны преодолевать расстояние до 150 километров. 23 апреля в Подмосковье упал БПЛА со взрывчаткой, на следующий день в том же районе нашли еще три коптера с камерами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Дроны могут долетать не только с Украины, это могут быть и те, которые запускают люди с территории России. Все зависит от расстояния, на которое дрон летает. Как правило, они летают на небольшое расстояние — до 150 километров, именно те, которые сейчас применяют на поле боя, — сообщил эксперт.

Украинский БПЛА Ту-141 «Стриж», применяемый ВСУ, может преодолевать большие расстояния, но его сложно сориентировать на конкретные цели, по словам Литовкина.

Дроны с гранатой или боеприпасом летают на расстояние 100–150 километров, — добавил он.

23 апреля в Подмосковье упал произведенный на Украине БПЛА самолетного типа со взрывчаткой, который обнаружили на территории СНТ «Заря» в Богородском округе, в том же районе 24 апреля нашли еще три квадрокоптера с камерами, по данным источника ТАСС в силовых структурах. Предположительно, коптеры могли использовать для корректировки полета дрона, найденного первым.