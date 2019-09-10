https://static.news.ru/photo/08eb0c12-d3d9-11e9-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посольство РФ в Черногории не располагает данными о сотруднике администрации российского президента Олеге Смоленкове, который якобы был завербован спецслужбами США. Об этом заявили в дипмиссии.

Никаких данных о передвижениях Смоленкова и о его настоящем местонахождении там не сообщили, отмечает РИА Новости .

Публикация о том, что Трамп стал причиной вывода самого ценного информатора ЦРУ в России, появилась на CNN. Российские СМИ затем назвали имя предполагаемого агента. Им мог быть Олег Смоленков, бывший сотрудник администрации президента РФ, который вместе с семьёй в июне 2017 года поехал отдыхать в Черногорию и пропал. Именно в это время, по данным CNN, произошла эвакуация агента ЦРУ.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в администрации главы РФ, но его уволили внутренним распоряжением. Он отметил, что должность Смоленкова не предполагала контактов с президентом, писал News.ru.