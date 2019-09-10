Посольство РФ в Черногории не располагает данными о сотруднике администрации российского президента Олеге Смоленкове, который якобы был завербован спецслужбами США. Об этом заявили в дипмиссии.
Никаких данных о передвижениях Смоленкова и о его настоящем местонахождении там не сообщили, отмечает
Публикация о том, что Трамп стал причиной вывода самого ценного информатора ЦРУ в России,
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в администрации главы РФ, но его уволили внутренним распоряжением. Он отметил, что должность Смоленкова не предполагала контактов с президентом, писал News.ru.