https://static.news.ru/photo/60f6c2ac-d3b1-11e9-be75-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад работал в администрации главы РФ, но его уволили внутренним распоряжением. По версии американских СМИ, гражданин работал на спецслужбы США.

Заокеанские журналисты также предположили, что Смоленков мог занимать должности в посольстве РФ в США и в кабмине РФ.

Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей, — цитирует Пескова ТАСС .

Представитель Кремля добавил, что должность Смоленкова не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, пишет РИА Новости . Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не имеет претензий к российской контрразведке из-за нового «шпионского скандала».

Ранее News.ru сообщал, что в Управлении делами президента прокомментировали сообщение «об эвакуации из России шпиона США». Там отметили — названный информатор ЦРУ не был сотрудником российского ведомства.