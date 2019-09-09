https://static.news.ru/photo/fd3853d8-d316-11e9-a2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки в 2017 году вывезли из России одного из лучших своих шпионов. Источник разведданных работал, по предварительной информации, в правительстве РФ.

Эвакуация агента проходила в режиме полной секретности, передаёт телеканал CNN . Решение вернуть осведомителя Вашингтон принял из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может спровоцировать разоблачение информатора.

Окончательный приказ отдали после переговоров главы Белого дома с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая 2017 года в Овальном кабинете.

Майкл Помпео, который на тот момент возглавлял Центральное разведывательное управление (ныне — госсекретарь США), сообщил другим высокопоставленным чиновникам США, что о шпионе стало известно слишком много. Представитель Госдепа прокомментировать ситуацию отказался. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что материалы CNN не имеют ничего общего с реальностью и могут представлять опасность для жизни людей.

Ранее News.ru сообщил, что поведение президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть в G7 Россию, говорит, что он действует в интересах Кремля. Такого мнения придерживаются некоторые представители американских спецслужб.