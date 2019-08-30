https://static.news.ru/photo/48db51e2-cb50-11e9-b111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Поведение президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть в G7 Россию, говорит, что он действует в интересах Кремля. Такого мнения придерживаются некоторые представители американских спецслужб.

После исключения РФ из G8 Москва ничего не сделала для возврата в эту влиятельную организацию. Вместо этого политика Кремля стала более агрессивной за счёт вмешательства в президентские выборы в США 2016 года и попытки отравить Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет Business Insider со ссылкой на анонимного представителя спецслужб.

Что заставило Трампа думать, что вернуть Россию за стол переговоров будет хорошей идеей? Как это служит интересам национальной безопасности США? — задался вопросом собеседник издания.

По мнению экс-агента ЦРУ Гленна Карла, нынешний глава Белого дома «ведёт себя как русский шпион», и многие ветераны спецслужб единодушны в том, что Трамп несёт угрозу для США.

Третий источник издания, некогда работавший в американском Минюсте со спецпрокурором Робертом Мюллером, счёл, что Дональд Трамп — это «российский актив».

Нет другого правдоподобного объяснения, почему президент говорит такие вещи. Позволить России спрыгнуть с крючка за то, что она нападает на меньшие страны, а потом обвинить в этом Обаму? Это же просто как по инструкции Путина, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, перед саммитом президентов России и США, который прошёл в июле 2018 года в Хельсинки, издания New York Magazine и NBC News высказали предположение, что это будут не просто переговоры двух глав государств, а встреча кремлёвского куратора и его агента в Белом доме. По предположению бывших сотрудников ЦРУ, Дональд Трамп был завербован КГБ ещё в 1987 году и с тех самых пор активно работает на Москву.