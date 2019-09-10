https://static.news.ru/photo/50685dee-d3af-11e9-944a-fa163e074e61_660.jpg Управляющий делами президента РФ Александр Сергеевич Колпаков Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В Управлении делами президента прокомментировали сообщение «об эвакуации из России шпиона США». Там отметили, что названный информатор ЦРУ не был сотрудником российского ведомства.

По данным телеканала « Звезда », речь идёт о неком Олеге Смоленкове. Он якобы работал в Управлении делами президента России и имел непосредственное отношению к Кремлю. В 2017 году он уехал на отдых в Черногорию, после чего бесследно пропал.

9 сентября CNN со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах США сообщал, что в 2017 году из российской столицы был вывезен один из лучших агентов, работавший в Кремле. Это известие прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что ничего об этом не знает, но верит ЦРУ, которое назвало информацию «неточной», писал News.ru.