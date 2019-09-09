https://static.news.ru/photo/ae7b4e0c-d371-11e9-aa90-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/ Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал историю со шпионом, который был вывезен спецслужбами США из России в 2017 году. Он сказал, что ничего об этом не знает, но верит ЦРУ, которое назвало информацию «неточной».

Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю, — заявил Трамп журналистам во время брифинга в Белом доме, передаёт ТАСС.

Речь идёт о распространённой CNN информации о ценном агенте, которого США вывезли из России два года назад, потому что Трамп и его окружение небрежно обращались с секретной информацией. Они могли создать угрозу раскрытия этого агента.

Ранее News.ru сообщал, что эвакуация агента якобы проходила в режиме полной секретности. Окончательный приказ отдали после переговоров главы Белого дома с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая 2017 года в Овальном кабинете.