МИД РФ призвал Баку и Ереван расследовать материалы инцидентов в Карабахе

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Все инциденты во время первой и второй войн в Карабахе требуют тщательного и всестороннего анализа, в том числе на предмет признаков военных преступлений, заявила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала заявления Баку о том, что некоторые страны не призывают Армению предоставить информацию о судьбе четырех тысяч пропавших без вести лиц, а также местах их захоронения.

Все подобные случаи требуют незамедлительного, тщательного и всестороннего анализа, в том числе на предмет признаков военных преступлений. Исходим из того, что стороны должны придерживаться всех положений трехстороннего соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении (от 9 ноября 2020 года. — NEWS.ru), в том числе в части решения остающихся вопросов. Это касается и обмена военнопленными, и выяснения судьбы пропавших без вести, и защиты культурно-гуманитарного наследия в регионе, — заявила Захарова.

Начальник отдела судебно-медицинской криминалистики Нурана Гусейнова заявила, что найденные в селе Эдилли в Ходжавендском районе останки принадлежат военнослужащим ВС Азербайджана. По ее словам, это подтверждают обнаруженные в братских могилах документы, патроны и гильзы, а также ремни и обувь. В общей сложности было найдено три участка с захоронениями.

МИД Азербайджана ранее заявил, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. Баку осудил попытки Еревана «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью «сокрытия своей ответственности» за совершенные деяния.