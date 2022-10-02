Баку обвинил Ереван в попустительстве по вопросу военных преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Азербайджана

МИД Азербайджана ответил на обвинения армянского внешнеполитического ведомства в убийстве военнопленных ВС Армении, заявив о том, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. В заявлении, опубликованном на сайте министерства, Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью «сокрытия своей ответственности» за совершенные преступления.

Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер для предотвращения совершенных военных преступлений или привлечения к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления. <...> Мы требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства и чтобы виновные в многочисленных военных преступлениях понесли ответственность перед законом, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, якобы снятое в Армении. Утверждается, что на кадрах азербайджанские военные расстреливают армянских солдат, попавших в плен. В МИД Армении отреагировали на публикацию видеороликов, заявив о том, что кадры «стали свидетельством вопиющих военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана». Ведомство призвало международное сообщество вмешаться с целью проведения расследования этой ситуации.

Республика Армения требует дать четкую оценку вопиющим военным преступлениям, совершенным ВС Азербайджана в этот и предшествующий периоды, — сказано в сообщении.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о необходимости международной экспертизы касательно появившихся видеороликов. Политик в своем Twitter-аккаунте объявил, что Ереван планирует в понедельник, 3 октября, отправить иски против Азербайджана в суд ООН и Европейский суд по правам человека.

Армения будет использовать все доступные международные механизмы для обеспечения расследования и привлечения к ответственности. К таким актам насилия следует относиться должным образом, с последствиями для агрессора, — отметил Пашинян.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию, а этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями. Об этом свидетельствует в том числе и то, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, каждое использование одной из сторон неприемлемой терминологии или попытки входа новых участников тормозят переговорный процесс, но после паузы он возобновляется, указал представитель России.